Afganistan. Talibowie po raz pierwszy nominowali kobiety na stanowiska dyrektorskie

Po dojściu do władzy talibowie obiecali przestrzegać praw kobiet, ale wkrótce zaczęli nakładać ograniczenia. Zlikwidowali istniejące od 20 lat Ministerstwo Spraw Kobiet, ograniczyli dostęp dziewcząt do edukacji szkolnej, zakazali kobietom uprawiania sportu i wprowadzili obowiązek noszenia hidżabu przez prezenterki telewizyjne. Żadna kobieta nie weszła do rządu, wbrew obietnicom talibów.

Obowiązujące przepisy dotyczące kobiet w Afganistanie są nieco łagodniejsze niż jeszcze surowsze środki stosowane przez talibów 20 lat temu - przed wkroczeniem wojsk amerykańskich. W tamtych czasach talibowie całkowicie zakazali kształcenia dziewcząt i kobiet poza podstawowym systemem edukacji.