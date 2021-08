Afganistan: Amerykanie ostrzegają przed groźbą ataków terrorystycznych na lotnisku w Kabulu. (WIDEO)

Prezydent Biden: Wiemy, że terroryści mogą próbować wykorzystać sytuację i wziąć na cel wojska afgańskie lub

amerykańskie. Utrzymujemy stałą czujność, aby monitorować i eliminować zagrożenia.

Obawy związane z atakami Państwa Islamskiego były jednym z powodów, dla których ambasada USA ostrzegła Amerykanów, aby unikali podróży na lotnisko w Kabulu. I o tym prawdo-podobnie rozmawiał niedawno w Kabulu w czasie swojego tajnego spotkania z przywódcą talibów Abdulem Ghanim Barada-rem dyrektor CIA William Burns. Baradar jest de facto najwyższym rangą przywódcą talibów. Prezydent Joe Biden wy-słał na rozmowy swego najlepszego szpiega, które mają do-prowadzić do ewakuacji ludzi z międzynarodowego z Afgani-stanu za pomocą tego, co Biden nazwał „jednym z największych i najtrudniejszych transportów powietrznych w historii. Szacuje się, że Amerykanie ewakuowali już z tego kraju ok. 70 tys. ludzi.