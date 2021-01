Afera we Włoszech: nawet 100 tys. osób mogło zostać zaszczepionych przeciwko koronawirusowi poza kolejnością

Dziennikarze dodają, że zakpiono z pracowników służby zdrowia i osób starszych. To najsłabsi i najbardziej zagrożeni pandemią ludzie, czyli przebywający w domach opieki oraz lekarze i pielęgniarki, mieli zostać zaszczepieni jako pierwsi.

Wielki skandal we Włoszech. Jak donosi gazeta „La Repubblica” nawet sto tysięcy osób mogło zostać zaszczepionych przeciwko koronawirusowi poza kolejnością!

Minister edukacji popiera strajk uczniów we Włoszech

Taki sposób szczepień miał ratować życie najbardziej zagrożonych i zmniejszać presję na system opieki zdrowotnej. Wyszło, jak wyszło… Sprawą mają się zająć specjalne oddziały karabinierów. Dokładna skala tego procederu nie jest jeszcze znana.

We Włoszech zaszczepiono już w sumie około 720 tys. osób, z czego ponad 100 tysięcy spoza list. W Kampanii na niemal 70 tys. zaszczepionych tylko 1262 to osoby starsze, a 10 tys. to osoby spoza personelu związanego z ochroną zdrowia.