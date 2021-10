Afera w PZPN, podsłuch w gabinecie prezesa Kuleszy! Obrady zarządu rozpoczęły się dziś pod nadzorem policji. Ruszyły dalsze przeszukania

Analizator widma wykrył częstotliwość..

– Poprzednia taka kontrola, rutynowa, odbyła się prawie równo 12 miesięcy temu w październiku 2020 roku. I nic nie wykryła – mówi w rozmowie ze „Sportowym24” Piotr Szefer, dyrektor gabinetu prezesa PZPN. – W piątek wykwalifikowane służby weszły do związku po zakończeniu pracy biura, co ma miejsce o godzinie 16.30. Tym razem jednak analizator widma wykrył częstotliwość w gabinecie prezesa. Monitoring obejmuje wejście do gabinetu prezesa PZPN, natomiast w środku nie ma kamer. Można będzie zatem ustalić jedynie, kto przekraczał drzwi do pokoju, w którym urzęduje prezes Kulesza.