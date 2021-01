Afera taśmowa PiS. Co stanie się ze strukturami Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu? asz

Krzysztof Sobolewski powiedział Onetowi, co dalej po aferze taśmowej w wałbrzyskim PiS. fot krzysztof kapica

Sąd koleżeński lub partyjna komisja weryfikacyjna – to one mają podjąć decyzje w sprawie członków PiS z Wałbrzycha po aferze taśmowej. To, że część polityków zostanie przywrócona do partii jest niewykluczone, jednak niekoniecznie musi to być w strukturach w Wałbrzychu.