Afera szczepionkowa. NFZ jednak kontaktował się z WUM ws. szczepień poza grupą 0

„Miała też paść deklaracja, że ze względu na pośpiech oraz okres świąteczno-noworoczny, kiedy część personelu medycznego jest na urlopach, możliwe będzie szczepienie rodzin medyków, pacjentów, a nawet znajomych. Miało chodzić o to, by nie zmarnowała się żadna dawka szczepionki” – informuje RMF FM.

„Taka informacja została przekazana NFZ i Ministerstwu Zdrowia, jednak podczas konferencji prasowych resortu, a także w protokołach po kontroli przeprowadzonej przez NFZ na WUM powraca nazwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - placówki, która przed nowym rokiem szczepień nie wykonywała. Odpowiedzialne za to było CM WUM i to tam trafiło 450 wcześniejszych dawek, z czego 375 dopiero 30 grudnia rano - a więc na ich wykorzystanie pozostały już zaledwie dwa dni” – twierdzi stacja.

W związku z tym CM WUM zaczęło „na szybko” szukać ludzi chętnych do szczepień - zwłaszcza że w okresie świąteczno-noworocznym wielu medyków było na urlopach. Dlatego właśnie doszło do szczepień osób spoza grupy 0.

Dlaczego akurat znani i bogaci?

W dalszym ciągu nie wiadomo jednak na jakiej podstawie wybierane były osoby do szczepień - zaszczepionych zostało w sumie 26 znanych osób - m.in. aktorów i biznesmenów - lub członków ich rodzin.

Stacja nieoficjalnie dowiedziała się, że znane osoby, które przyjęły preparat, należą do kręgu towarzyskiego odwołanej wskutek afery prezes CM WUM Ewy Trzepli.

Z kolei osoba znająca kulisy sprawy przekonywała w rozmowie z Wirtualną Polską, że „nikt nie naciskał na spółkę, by wzięła szczepionki, bo się zmarnują”. - To spółka zgłosiła się po kolejne dawki. Później słyszeliśmy, że WUM obawiał się, że nie uda się wykorzystać w pełni wszystkich dawek szczepionki w okresie świąteczno-noworocznym. Tyle, że to władze spółki zwiększyły pulę z 75 do 450 – mówił informator portalu.