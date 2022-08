Afera reprywatyzacyjna w Warszawie: Tomasz S. i Przemysław S. zatrzymani w związku z nieprawidłowościami dot. Skaryszewskiej 11

Pierwszy z podejrzanych to Tomasz Sz. Uzyskał on 2015 r. prawo do wieczystego użytkowania nieruchomości przy Skaryszewskiej. Drugi zatrzymany to Przemysław S. - radca prawny, który w trakcie postępowania był kuratorem rzekomo trzech nieobecnych osób.

Gdy zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga prawdopodobnie usłyszą zarzut oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Za ten czyn grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Łączną szkodę, jaką poniósł Skarb Państwa oraz spadkobiercy na sutek tej reprywatyzacji szacuje się na ponad 745 tysięcy złotych.