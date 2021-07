Afera mailowa. Michał Dworczyk: W dniu ujawnienia ataku przekazałem premierowi gotowość do złożenia rezygnacji ze stanowiska

W konferencji, która rozpoczęła się o 14:30 wziął udział szef KPRM Michał Dworczyk, rzecznik rządu Piotr Müller oraz wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Sama konferencja dotyczy reformy systemu odszkodowań za wywłaszczenia, jednak możliwe było zadawanie pytań w sprawach bieżących.

To właśnie na niej Dworczyk odniósł się do trwającej kilka tygodni afery mailowej. Do tej pory szef KPRM nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące wycieku służbowych maili z jego prywatnej skrzynki. Polityk jedynie dementował informacje o tym, że wykradzione maile miały charakter tajny bądź poufny.

Pytania od dziennikarzy na konferencjach prasowych dotyczące tego tematu były ignorowane lub wyciszane.

Prywatna skrzynka, a służbowe maile

Pierwszym pytaniem, jaki zostało zadane Dworczykowi dotyczyło wysyłania służbowych maili z prywatnej skrzynki.