Adwokat Roberta Lewandowskiego oskarża "Der Spiegel"

We wrześniu "Der Spiegel" ujawnił, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew przeciw firmie marketingowej RL Managment. Pozew złożył Cezary K. – niedawny współwłaściciel spółki, drugim właścicielem był (wciąż jest) Robert Lewandowski.

Zdaniem Cezarego K. – Robert Lewandowski nieprawidłowo rozliczał się z dochodów firmy, wykorzystywał pieniądze spółki do prywatnych celów. K. wypowiedział umowę i domaga się tego, co wniósł do RL Managment. Roszczenia wycenił na 39 milionów złotych. "Der Spiegel" twierdzi, że obie strony próbowały dojść do porozumienia. Zgody jednak nie ma.

"Die Welt" dotarł do listu, który 12 października wysłał do redakcji „Spiegla” Tomasz Siemiątkowski, prawnik reprezentujący napastnika Bayernu Monachium. Redaktor naczelny gazety Steffen Klusmann otrzymał wyjaśnienia, że Lewandowski był szantażowany przez Cezarego K.

Prawnik pisze, że Cezary K. był w stałym kontakcie z dziennikarzem "Der Spiegel" Rafaelem Buschmannem. To "Der Spiegel" jako pierwszy poinformował, że po nieudanych negocjacjach Cezary K. zdecydował się wnieść pozew do sądu, który miał zdecydować

czy były agent piłkarza ma prawo do pieniędzy firmy marketingowej RL Managment. Niemiecki dziennikarz miał już rok temu otrzymać dokumenty od byłego agenta Lewandowskiego. To wtedy Cezary K. miał przeprowadzić nieudany szantaż (próba wyłudzenia), o którym mówią przedstawiciele piłkarza. List Siemiątkowskiego ma temu dowodzić. Ma udowodnić, że artykuły "Spiegla" miały być realizacją szantażu, bowiem Lewandowski nie zapłacił wymaganej przez Cezarego K. kwoty.

"Die Welt" zapytał Cezarego K. o całą sprawę, ten odpowiedział za pośrednictwem zdementował oskarżenia o szantaż Roberta Lewandowskiego.