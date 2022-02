Adrian Władysław Lukas zaginął w Antonie Am Arlberg. Szuka go Fundacja ITAKA Newsroom 360

Adrian Władysław Lukas zaginął w Antonie Am Arlberg 25.09.2017. Szukają go rodzina i Fundacja ITAKA. Mężczyzna ma 39 lat i 178 cm wzrostu, oczy - piwne. Adrian Władysław Lukas zaginął w Antonie Am Arlberg. Jeśli widziałaś lub widziałeś osobę ze zdjęcia po 25.09.2017, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Pamiętaj, że każda informacja jest cenna.