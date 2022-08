Adrian Tekliński: Nie chciałbym kończyć kariery w tęczowej koszulce

Przed nami największe kolarskie wydarzenie tej jesieni w Polsce - w dniach 3-5 listopada na torze w Pruszkowie zostaną rozegrane pierwsze zawody Pucharu Świata w tym sezonie. Jak mistrz świata szlifuje swoją formę?

Przygotowania rozpoczęliśmy pod koniec sierpnia zgrupowaniem w Kaliszu. Pogoda nam spłatała figla, bo chcieliśmy pojechać na wysokość do Livigno, a tam niestety spadł śnieg, więc musieliśmy szybko zmienić plany. Ale Kalisz jest dla nas szczęśliwym miejscem, bo od trzech lat właśnie tam przygotowujemy się do imprez mistrzowskich i po tych zgrupowaniach zawsze są medale, więc myślę, że tym razem też tak będzie.

Wielu ludziom się wydaje, że trening torowy jest podobnie jednostajny jak pływacki, bo w kółko się jeździ po torze. Ale to nie do końca tak jest?

Właściwie 90 proc. naszych treningów to jest kolarstwo szosowe i tam musimy wykonać mnóstwo pracy. Potem dopiero szlifujemy formę na torze. Ale to też jest przyjemna praca. Ostatnio w Pruszkowie trwały prace remontowe, mamy świeżo wycyklinowany tor. Myślę, że to poprawi jego szybkość, już zresztą odczuwamy, że jeździ się inaczej. Dzięki temu łatwiej się buduje formę mistrzostwami Europy w Berlinie i przed pucharem.