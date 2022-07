Adrian Meronk zdobył Irlandię. Teraz rusza na podbój Szkocji i Anglii

Meronk, który grał w golfa w college'u w East Tennessee State, będzie pierwszym polskim graczem w British Open w St. Andrews za dwa tygodnie. To etykieta, którą dobrze zna, bo był już pierwszym Polakiem w U.S. Open w zeszłym roku w Torrey Pines i pierwszym, który zdobył nawet kartę DP World Tour (dawniej European Tour).

Wrocławianina czeka teraz start w turnieju Scottish Open i wielkoszlemowym The Open Championship (znanym także pod nazwą British Open). W tym drugim będzie rywalizował m.in. ze słynnym Tigerem Woodsem.

W Irlandii Meronk został pierwszym polskim golfistą w historii, któremu udało się wygrać turniej z cyklu DP World Tour. W finałową niedzielę rywale robili co mogli, aby go dogonić, ale ostatecznie nasz reprezentant wygrał sumą 268 uderzeń (-20 wobec normy pola). Drugi był Nowozelandczyk Ryan Fox (-17), a trzeci Thriston Lawrence z RPA (-16). Sukces w Irlandii zapewni Meronkowi spory awans na siódme miejsce w rankingu DP World Tour (29-latek z Wrocławia trzy razy stawał w tym sezonie na podium w turniejach tego cyklu).

– Ciężko to opisać słowami, jestem przeszczęśliwy. To niewiarygodne uczucie, ale też ogromna ulga, że wreszcie, po latach ciężkiej codziennej pracy, ten moment nastąpił. Nie zwalniam tempa, to kolejny krok w mojej karierze – mówił zaraz po zejściu z osiemnastego dołka Meronk, który prowadził już po trzech rundach gry w Mount Juliet Estate.

W ciągu ostatniej dekady wielu najlepszych graczy brało udział w Scottish Open, aby przygotować się do British Open w następnym tygodniu. W tym roku prawie wszyscy tak zrobią, ponieważ wydarzenie to jest obecnie współsankcjonowane przez DP World Tour i PGA Tour. W turnieju weźmie udział 75 członków DP World Tour i 75 członków PGA Tour, a punkty będą przyznawane przez obie organizacje. Tegoroczne pole jest jednym z najsilniejszych w całym sezonie, ponieważ aż 14 z 15 najlepszych graczy w rankingu OWGR zagra w The Renaissance Club, który po raz czwarty z rzędu będzie gospodarzem Scottish Open.

Turniej w Szkocji rozpocznie się już jutro.