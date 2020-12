Adam Stachowiak i jego nowy romantyczny teledysk do singla „Jesteś Wszystkim”. Artysta zapowiada płytę mimo szalejącej pandemii COVID-19

Adam Stachowiak dał się poznać widzom i słuchaczom dzięki siódmej edycji The Voice Of Poland. W programie przedstawił m.in. swoją autorską kompozycję "Mamo", która odniosła spektakularny sukces. Singiel pokrył się platyną, a teledysk wyświetlono w serwisie YouTube ponad 23 miliony razy. Wielkim powodzeniem cieszyły się także piosenki "Wracam co noc" oraz "Utopieni".

W czerwcu 2020 r. Adam zaprezentował kolejny singiel pt. „Dotrę na szczyt”, który w ciągu dwóch tygodni od premiery dotarł do pierwszej dziesiątki w zestawieniu TOP 20 Vevo Polska, a także przekroczył wynik pół miliona wyświetleń w serwisie YouTube. Z tym utworem wokalista wystąpił w konkursie Debiuty podczas tegorocznego, 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Teraz Adam Stachowiak prezentuje romantyczny teledysk do utworu "Jesteś wszystkim".