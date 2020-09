Adam Ruciński: PZU wyszło obronną ręką z koronakryzysu

Bardzo dobrze należy ocenić również działalność inwestycyjną, która pozostaje w cieniu działalności ubezpieczyciela. Choć teraz zwracamy uwagę przede wszystkim na pandemię, to trzeba pamiętać, że spowolnienia gospodarczego obawiano się już od dłuższego czasu, dlatego dziś można stwierdzić, że przebudowa portfela inwestycyjnego w roku 2019 i 2020 okazała się dobrym posunięciem.

Odpisy na posiadane aktywa, choć bolesne z punktu widzenia wyniku finansowego to już jednak przeszłość, z którą co ważne, nie wiążą się przepływy gotówkowe a jedynie zapisy księgowe – gdyby nie one, to pierwsze półrocze grupa zamknęłaby zyskiem przekraczającym 1 mld zł. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że na tym właśnie polega dywersyfikacja, w pewnych okolicznościach ekonomicznych jedne aktywa przynoszą zysk a drugie nie, jak koniunktura się zmieni, to może być odwrotnie, i to banki mogą stać się lokomotywą grupy lub dojdzie do sytuacji, w której konsolidacja przyniesie pierwotnie oczekiwane korzyści ekonomiczne, czyli 2+2 da nam w biznesie 5. Przez biznes rozumiem nie tylko proste odniesienie się do ceny zakupu i kursu giełdowego banków, ale przede wszystkim efekt synergii jaki można osiągnąć. Budowanie silnej grupy finansowej o skali europejskiej to działalność długoterminowa, a banki są nadal w grupie - z punktu widzenia całego biznesu nic się nie zmieniło - to jedna drużyna pod nazwą Grupa PZU, która gra nadal.