Adam Niedzielski: Przedłużamy obostrzenia do 18 kwietnia

- Obowiązujące obostrzenia zostaną przedłużone do 18 kwietnia. W przyszłym tygodniu będziemy podejmować dalsze decyzje - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyraził także nadzieję, ze jeszcze w kwietniu najmłodsi uczniowie szkół podstawowych i podopieczni przedszkoli wrócą do nauczania stacjonarnego lub hybrydowego.

- Obserwowane ostatnio wyniki nowych zakażeń dają pewną nadzieję, ale są zbyt słabym sygnałem, żeby traktować je w optymistyczny sposób – oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Sytuacja w szpitalach Szef resortu zdrowia przekazał, że cały czas mamy trudną sytuację w szpitalach. - Zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest ponad 78 procent, a respiratorów - niemal 79 procent. Te parametry są niebezpieczne – mówił Niedzielski.

Dodał, że mamy regiony, które mają sytuacje względnie bezpieczną, ale i regiony, gdzie napięcia są duże. - Trudna sytuacja jest w południowych regionach Polski. Na Śląsku sytuacja jest trudna (…) Województwo łódzkie pomaga Śląskowi. Szpital w Radomsku przyjął około 50 pacjentów z województwa śląskiego – przekazał minister. Wskazał, że jeśli chodzi o wschodnią ścianę Śląska, to jest ewentualność współpracy z województwem małopolskim, gdzie sytuacja też nie jest prosta. - W Małopolsce jest problem w łóżkami respiratorowymi. LPR opracowało plan przemieszczenia pacjentów w najtrudniejszym stanie – mówił minister. - Podkarpaciu pomaga województwo lubelskie. Na Podkarpaciu mamy jeszcze rezerwy – dodał, podkreślając, że także woj. dolnośląskie „odczuło bardzo wysoką liczbę zachorowań.

Szef resortu zdrowia przekazał, że województwa wielkopolskie i dolnośląskie odczuły bardzo wysoką liczbę zachorowań. - Oba województwa mogą liczyć na wsparcie innych regionów. Wielkopolsce pomagać będzie województwo zachodnio-pomorskie. Regionowi Dolnego Śląska wsparcie ma zapewnić województwo lubuskie – mówił.

Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia Niedzielski mówił, że widzimy niewielki spadek dziennej liczby zachorowań. - Fala zachorowań z zeszłego tygodnia właśnie teraz będzie przechodziła przez szpitale. Skutek zachorowań ze świąt będzie widoczny w przyszłym tygodniu – przekazał. - W najbliższym czasie musimy dokładnie przyglądać się sytuacji epidemicznej dodał.

Minister zdrowia poinformował, że obecne obostrzenia przedłużone zostaną do zostaną przedłużone do 18 kwietnia. - W przyszłym tygodniu będziemy podejmować dalsze decyzje – oświadczył.

- Mamy perspektywę przyśpieszenia szczepień. To przyśpieszenie będzie angażowało samorządy, mam nadzieję, że odpowiedź będzie duża – mówił Adam Niedzielski. Powrót uczniów do szkół Szef resortu zdrowia pytany był o to, jak będzie wyglądała tegoroczna majówka. - W pierwszej kolejności myślimy o przywracaniu edukacji. W przyszłym tygodniu będziemy mogli się nieco przybliżać do tej sytuacji. Zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, co dwa lata temu czy wcześniej. Trzeba się liczyć, że w tym okresie będą obostrzenia – mówił.

Dodał, że otwarcie szkół będą to „pierwsze kroki w przywracaniu normalności”. - Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu przedszkola i najmłodsze klasy I-III wrócą do nauczania. Przedszkola w trybie zwykłym, a I-III co najmniej w trybie hybrydowym – mówił. Gastrostomia i hotele w wakacje Dziennikarze pytali także ministra, co musi się stać aby w wakacje normalnie funkcjonowały hotele i gastronomia. - W zależności od sytuacji nasze doświadczenie pokazuje, że nie kierujemy się zawsze tymi samymi kryteriami. Na początku pandemii kierowaliśmy się nową liczbą zakażeń. Potem, w momencie bardzo dynamicznego wzrostu zachorowań kierowaliśmy się już samą dynamiką, nie patrząc na liczbę bezwzględną – tłumaczył Niedzielski. Wskazał, że ma nadzieję, iż apogeum fali epidemii mamy już za sobą. - Teraz najważniejsze jest obłożenie infrastruktury szpitalnej. Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, jakie będą kryteria uwolnienia tej części gospodarki. To zależy od momentu pandemii, w którym będziemy się znajdowali – stwierdził.

Warianty koronawirusa w Polsce - Mamy mniej więcej udział na poziomie 90 procent z ostatnich dwóch, trzech tygodni. Udział brytyjskiej mutacji zdecydowanie jest kontynuowany – przekazał minister.

Dodał, że mamy pojedyncze przypadki wirusa z RPA i odmiany brazylijskiej. - W Europie pojawiła się także mutacja nigeryjska. To mutacje objęte alertem WHO. Monitorujemy to, ale w naszym kraju zdecydowanie występuje mutacja brytyjska – tłumaczył Niedzielski.

Przyjęcia komunijne pod znakiem zapytania