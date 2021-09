Adam Niedzielski: Podpisaliśmy porozumienie z ratownikami medycznymi

Jak przekazał, rozmowy dotyczyły nie tylko kwestii finansowych, ale również konieczności zmian ustawowych. - Razem pracowaliśmy nad wypracowaniem formuły ustawy o ratownictwie medycznym – mówił minister.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że rozmowy toczyły się w formule trójstronnej. - Ważne, żeby w takich rozmowach uczestniczyły nie tylko związki zawodowe, ale także pracodawcy, którzy zatrudniają ratowników medycznych – mówił.

- Podpisaliśmy porozumienie. Ma ono charakter trójstronny. Zostało ono podpisane przez przedstawiciela komitetu protestacyjnego oraz stronę pracodawców – przekazał Adam Niedzielski.

Dodał, że "w kontekście nadchodzącej czwartej fali czy w zasadzie zwiększającej się już czwartej fali zakażeń COVID-owych, to jest bardzo dobra informacja". - To oznacza, że nie będzie tego typu problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Mówię tutaj o braku obsad zespołów ratownictwa medycznego, bo na pewno jeżeli będziemy mieli do czynienia z eskalacją zakażeń, to te wyjazdy znowu pojawią się ze zwiększoną częstotliwością i jest bardzo ważne, żeby przed tą kulminacją czy kumulacją zakażeń system i pewne problemy były rozwiązane - wskazał Niedzielski.