Adam Niedzielski o pandemii koronawirusa w Polsce: Lockdown jest najprostszą formą odpowiedzi na zagrożenie

- Są koszty, ale są i zyski, bo przecież celem jest ocalenie życia i zdrowia wielu ludzi. To, gdy obserwujemy efekty wprowadzanych obostrzeń, na razie się udaje –mówił Adam Niedzielski.

Dodał także, że w porównaniu z zeszłorocznym lockdownem teraz Polacy są mniej zmobilizowani, by stosować się do obostrzeń czy zaleceń. -Widzimy jednocześnie, że o ile rok temu tzw. lockdown powodował gwałtowny spadek mobilności społecznej, o tyle dziś jest już z tym znacznie gorzej, co pokazują np. analizy danych telefonii komórkowych – zaznaczył.