Adam Małysz: Nie można powiedzieć, że chłopaki nie są w formie (WIDEO)

Spektakularne zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni i dwa medale Polaków podczas MŚ w lotach. To główne czynniki olbrzymiego zainteresowania weekendem z Pucharem Świata w Zakopanem.

- Czy nasi skoczkowie są w znakomitej formie? Myślę, że jest nieźle. Kamil wygrał TCS, zdobył medal w lotach. Drużyna również zdobyła medal Nie można powiedzieć, że chłopaki nie są w formie. Pewne szlify jeszcze trzeba zrobić, ale przed Igrzyskami w Pjongczangu to jest odpowiedni czas - mówi Adam Małysz, człowiek, którego fanom skoków przedstawiać nie trzeba.

Małysz dba teraz o interesy polskich skoczków. Jest dyrektorem sportowym kadry. Jak sam przyznaje, skoczkowie przed imprezą w Azji nie będą mieć chwili wytchnienia. - Czasu na odpoczynek nie będzie. Już 4 lutego lecą do Willingen, a stamtąd od razu do Warszawy i przesiadka do Korei. Myślę, że na miejscu będą potrzebowali dwóch lub trzech dni aklimatyzacji. To powinno wystarczyć. Teraz jest trochę inny system treningowy. Zimą jest kordynacja i regeneracja. Trening jest szybko i krótki, ma za zadanie podtrzymać letnio-jesienne przygotowania - dodaje Małysz.