Adam Buksa wróci do Europy? Bruce Arena potwierdza zainteresowanie Polakiem

Buksa był jedną z gwiazd udanego sezonu w 2021 roku Revolution. Zdobywając 16 bramek i cztery asysty w 32 występach w sezonie zasadniczym, pomógł zespołowi w zgarnięciu Supporters Shield. W reprezentacji Polski strzelił pięć goli w swoich pierwszych pięciu występach i siłą rzeczy przyciągnął zainteresowanie europejskich klubów.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej trener Revolution Bruce Arena potwierdził, że jeden z europejskich zespołów interesował się Buksą aż do końca ostatniego dnia transferowego i choć nie został sprzedany, to spodziewa się, że latem dojdzie do transferu.

- Było zainteresowanie Adamem i rozmawialiśmy z pewną drużyną tuż przed końcem dnia. Był potencjalny transfer, który upadł. Wyobrażam sobie, że w letnim okienku transferowym, będzie więcej zapytań przychodzących do Adama - powiedział Arena.

Na razie Buksa i Arena muszą skupić się na czekającym ich zadaniu. Revolution przygotowują się nie tylko do rozpoczęcia nowego sezonu MLS pod koniec tego miesiąca, ale także do starcia w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów Concacaf z haitańską stroną Cavaly AS 15 lutego.