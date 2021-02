Adam Bielan o szefostwie w Porozumieniu: To ja pełnię obowiązki prezesa do czasu następnego kongresu

Afera szczepionkowa - posłanka Marta Wcisło: "nie dam się zastraszyć"

W rozmowie z Onetem Marta Wcisło, lubelska posłanka PO, mówi: - W piśmie, które otrzymałam, ostatnie zdanie brzmi następująco: “Uczelnia podjęła kroki prawne mające na celu obronę dóbr osobistych”. Jeżeli pani kanclerz Teresa Bogacka myśli, że mnie zastraszy, to się myli. Chcę to jasno podkreślić - pani kanclerz nie uda się zastraszyć posła RP. To pismo i jej postawa jeszcze bardziej motywują mnie do wyjaśnienia całej tej afery.