Adam Andruszkiewicz wiceministrem cyfryzacji. "To jakby puścić konstytucjnego ministra na golasa przez Warszawę"

Adam Andruszkiewicz urodził się 30 czerwca 1990 roku w Grajewie. W 2014 roku bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego z list Ruchu Narodowego. W marcu 2015 roku został prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Kilka miesięcy później, podczas kampanii wyborczej do parlamentu, został "jedynką" na liście Pawła Kukiza w okręgu białostockim. Andruszkiewicz dostał się do Sejmu, uzyskując ponad 15,5 tys. głosów.

Po dostaniu się do Sejmu, zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Młodzieży Wszechpolskiej. W maju 2016 roku wystąpił z Ruchu Narodowego, po czym - wspólnie z Rafałem Ziemkiewiczem, Markiem Jakubiakiem i Sylwestrem Chruszczem założył Stowarzyszenie Endecja, którego został prezesem. W listopadzie 2017 roku Andruszkiewicz opuścił klub Kukiz'15 i związał się z ugrupowaniem Wolni i Solidarni, założonym przez Kornela Morawieckiego. W kwietniu 2018 roku wystąpił ze Stowarzyszenia Endecja.

Na razie nie wiadomo dokładnie, czym Andruszkiewicz będzie zajmował się w Ministerstwie Cyfryzacji. Sam polityk stwierdził, że ogłosi to w ciągu kilku dni.