Acerbi zagrał, bo Mancini spojrzał na skład bez okularów. "To mój błąd"

To miał być powrót Chielliniego do reprezentacji Włoch. Obrońca Juventusu we wrześniu ubiegłego roku musiał przejść operację kolana. Do gry wrócił w lutym, ale rozgrywki w Europie przerwała pandemia COVID-19. Po kilku miesiącach lockdownu - gdy wszyscy wracali do gry - Chiellini znowu wylądował na trybunach. Tym razem z urazem łydki.

36-latek jest już zdrowy. Skorzystać chciał na tym Roberto Mancini. Selekcjoner "Squadra Azzurra" powołał go na mecze Ligi Narodów z Bośnią i Holandią. W piątkowym starciu z Bośniakami miał zagrać od pierwszej minuty. Tymczasem partnerem Leonardo Bonucciego w bloku defensywnym niespodziewanie został Francesco Acerbi.