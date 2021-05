ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo

Morderstwo studentki na Lumumbowie. Jest akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu Mirosławowi Ż.

Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście skierowała akt oskarżenia przeciwko 57 – letniemu Mirosławowi Ż. oskarżając go o kwalifikowaną zbrodnię zabójstwa ze zgwałceniem studentki, do którego doszło 18 czerwca 1995 roku na terenie osiedla studenckiego przy ulicy Lumumby. Po 26 latach podejrzany został zatrzymany na terenie Rosji. Grozi mu od 12 lat do dożywocia.