„Absurdalne pomówienia wobec Polski”. Żaryn: Do tych działań wykorzystywany jest dezerter

Stanisław Żaryn za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do ostatnich publikacji w rosyjskojęzycznych mediach. W jednym z artykułów zamieszczonych w serwisie Life.ru poinformowano, że polski żołnierz, który zbiegł na Białoruś przyznał się do zamordowania nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się do Polski. Emil C. miał powiedzieć, że zmusiła go do tego Straż Graniczna pod groźbą śmierci.

Określając te doniesienia jako dezinformację, rzecznik ministra-koordynatora podkreślił, że białoruska i rosyjska propaganda promują coraz absurdalniejsze pomówienia wobec Polski.

„Do tych działań wykorzystywany jest dezerter, który uciekł na stronę przeciwnika. W mediach przekazuje on niewiarygodne rewelacje wpisując się w działania dezinformacyjne przeciwko Polsce” – napisał Żaryn.