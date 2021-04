Abp Polak o świętach w czasie pandemii: Oczywiście, możemy przyjść do kościoła, ale w wymiarach zgodnych z obowiązującymi obostrzeniami

Prymas Polski podczas rozmowy w RMF FM odniósł się przede wszystkim do przeżywania świąt wielkanocnych w obliczu trzeciej fali pandemii. - To, że jest to najważniejsze święto w roku wszyscy powoli rozumiemy, także przez to, że kiedy są obostrzenia i różne trudności to tęsknimy za tą wspólnotą, która jest poprzez nas bezpośredni udział w Eucharystii – mówił.

- Oczywiście, możemy przyjść do kościoła, ale w wymiarach zgodnych z obowiązującymi obostrzeniami. Istnieje cały czas dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii – zaznaczył abp Wojciech Polak.

Duchowny zaapelował do wiernych o wzajemną odpowiedzialność. - Mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą przychodzić na liturgię będą zachowywać się odpowiedzi elanie i bezpiecznie. Będą mieć maseczki, trzymać dystans będąc w tym reżimie sanitarnym – mówił.