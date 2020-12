Abp Gądecki: To Jan Paweł II wprowadził przepisy zwiększające realnie ochronę dzieci i młodzieży

Wrocławska kuria musi zapłacić za księdza pedofila. To 300 tys. złotych!

Archidiecezja Wrocławska, solidarnie z Diecezją Bydgoską, mają zapłacić odszkodowanie za księdza pedofila Pawła K., jednej z jego ofiar. To kwota 300 tys. złotych. Wyrok w tej sprawie wydał dziś Sąd Apelacyjny w Gdańsku. I choć jest on prawomocny i należy go wykonać to pozwane kurie mogą jeszcze złożyć kasację do Sądu Najwyższego i prosić o wstrzymanie wykonania wyroku na czas rozpatrywania kasacji. Czy tak zrobią? Tego na razie nie wiadomo.