Aborcyjny Dream Team. Aktywistka rozsyłała tabletki poronne. Grozi jej więzienie

O procederze rozsyłania tabletek poronnych zawiadomił organy ścigania mężczyzna, którego żona kupiła je przez Internet chcąc usunąć 12-tygodniową ciążę - informuje portal tvp.info.

Śledczy ustalili, że przechwycone przez mężczyznę tabletki rzeczywiście zawierają substancję powodującą obkurczenie macicy i jej wydalenie. W wyniku przeprowadzonych czynności sporządzono akt oskarżenia przeciwko 47-letniej działaczce Aborcyjnego Dream Temu, której postawiono zarzut "udzielenia pomocy do przerwania ciąży poprzez przekazanie co najmniej 10 tabletek zawierających w składzie mizoprostol i wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego bez wymaganego pozwolenia" - donosi tvp.info.

Akt oskarżenia przygotowany przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga trafił do Sądu Okręgowego w Ostrołęce w środę. Jak poinformowała prokuratora oskarżona aktywistka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów oraz domówiła składania wyjaśnień. Za czyny, które popełniła, grozi jej do trzech lat więzienia.