Aborcja. PiS wydał wyrok na kobiety, bo stał się zakładnikiem wrzeszczącej mniejszości [ANALIZA]

Czwartkowe orzeczenie w pełni kontrolowanego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność z Konstytucją przepisów dopuszczających aborcję ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, wywołało w Polsce falę protestów społecznych o skali, której z całą pewnością nie przewidzieli rządzący. Dotychczasowe reakcje polityków Zjednoczonej Prawicy na te protesty tylko potwierdzają to, co stało się jaskrawo widoczne od początku drugiej fali pandemii - rządząca koalicja zgubiła gdzieś, lub po prostu porzuciła swój społeczny kompas. Trochę tak, jakby politycy PiS i jego przybudówek uznali za ten prawdziwy obraz społecznych realiów wytwarzany na potrzeby emisji w TVP. W momencie, gdy mimo pików pandemii, w obiektywnie przygnębiającej atmosferze strachu przed zakażeniem i ekonomicznymi skutkami kolejnego lockdownu Polki i Polacy wyszli na ulice z powodu całkowitego nieliczenia się z ich zdaniem w jednej z budzących największe emocje w całej polskiej polityce kwestii, rządzący sprawiają wrażenie, jakby byli tym autentycznie zdumieni.

Tym samym kierownictwo PiS nie bardzo ma podstawy, by zrobić to, co robiło w podobnych sytuacjach niemal zawsze - i puszczając oko do twardego elektoratu rozłożyć ręce, jednocześnie stwierdzając, że wniosek do Trybunału to nie inicjatywa rządu ani partii lecz tylko grupy szczególnie ideowych posłów, obywateli, organizacji - niepotrzebne skreślić. Tak można było zrobić podczas poprzedniego Czarnego Protestu, tak też wielokrotnie radził sobie PiS z pomysłami najbardziej radykalnych skrzydeł Zjednoczonej Prawicy.

Uderzające jest to, że jak dotąd najważniejsi politycy PiS nie wyartykułowali jeszcze żadnej przekonującej odpowiedzi na ten najnowszy kryzys. Poseł Bolesław Piecha przebąkuje coś o „konsensusie”, który miałby polegać na tym, by kobiety nie musiały utrzymać ciąży do porodu przynajmniej w sytuacjach, w których jest jasne, że płód obarczony jest wadami o charakterze letalnym. Pokrywa się to z publicystycznym pomysłem Jana Rokity, który apeluje o polegający mniej więcej na tym samym „kompromis eugeniczny”. Odnotować należy, że podobną ideę zgłosił jeszcze poseł Artur Dziambor z Konfederacji. „Kompromis” lub „konsensus” jako próba utrzymania status quo tuż po zerwaniu tego, co prawica nazywała „kompromisem aborcyjnym” - cóż autorom tych koncepcji można jedynie pogratulować inwencji i dobrego samopoczucia.

Nie zmienia to jednak faktu, że gdy produkują się Piecha z Rokitą, główni rozgrywający Zjednoczonej Prawicy po prostu milczą. Trochę tak, jakby nie zdawali sobie sprawy z samej natury polskich nastrojów społecznych dotyczących kwestii aborcji. W momencie, w którym można wciąż dyskutować na temat tego, czy większość Polaków opowiada się za bezwarunkowym prawem do aborcji w pierwszych 3 miesiącach ciąży (53 procent według sondażu IPSOS dla OKO Press z marca tego roku), całkowicie poza dyskusją pozostaje fakt, że społeczny sprzeciw wobec prawa do aborcji ze względu na ciężkie wady płodu ma charakter mocno mniejszościowy, jeśli nie zupełnie marginalny. W ostatnim badaniu Ipsos na ten temat przeprowadzonym pod koniec 2018 roku przeciwko zakazaniu aborcji z powodu ciężkich wad płodu jednoznacznie opowiadało się aż 78 procent Polaków. Gdy w sobotę firma Neurohm przebadała na zlecenie Onetu poglądy 10 tysięcy losowo dobranych czytelników, sprzeciw wobec czwartkowej decyzji Trybunału zadeklarowało aż 95 procent z nich. Badani opowiedzieli się również twardo (92 proc.) za prawem do przerwania ciąży będącej skutkiem gwałtu czy w wypadku zagrożenia życia matki (95 procent).

Przeciwnicy prawa do aborcji w wypadku wad płodu to typowa, by użyć socjologicznego pojęcia, „wrzeszcząca mniejszość” - nieliczna, ale radykalna i na tyle aktywna, że zdolna do wprowadzania swoich postulatów do mainstreamu. Próby uczynienia ich obowiązującym całą społeczność prawem kończą się jednak zawsze kłopotami. To ABC polityki. PiS wyraźnie o tym zapomniał.

Protestujący przeciwko decyzji Trybunału nie domagają się jedynie jej zmiany. Ich postulaty w kwestii prawa do aborcji idą znacznie dalej - w kierunku opcji pro choice. Dotąd prawica mogła szachować społeczną większość opowieścią o kruchym, niemal niemożliwym do utrzymania „kompromisie aborcyjnym”. I choć ten „kompromis” opierał się na całkowitym i surowym zakazie aborcji, penalizującym zarówno lekarzy, jak i kobiety poddające się zabiegom, dotąd to z mniejszym czy większym skutkiem działało.

Teraz jednak politycy Zjednoczonej Prawicy sami, z premedytacją i fanfarami, ten „kompromis” zerwali. Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby posłuchanie przez nich Piechy z Rokitą mogło jakkolwiek odwrócić bieg rzeczy.