Abdulrazak Gurnah otrzymał Nagrodę Nobla 2021. Kim jest laureat najważniejszego wyróżnienia w dziedzinie literatury

Potwierdziły się zatem spekulacje, że tym roku najbardziej znaczący literacki laur może dostać twórca spoza kręgu szeroko pojętej tzw. kultury zachodniej, poruszający w swej twórczości problem emigracji.

Przede wszystkim o emigracji

Abdulrazak Gurnah urodził się w 1948 r. i dorastał na Zanzibarze. Pod koniec lat 60. XX w. jako uchodźca przybył do Wielkiej Brytanii i aż do emerytury pracował jako profesor literatury postkolonialnej na uniwersytecie w Kent w Canterbury (doktora obronił w 1982 r.). Zaczął pisać w wieku 21 lat, już po przybyciu do Anglii, początkowo w rodzimym swahili, potem także w języku angielskim.

Wydał między innymi powieści „Memory of Departure” (1987), „Pilgrims Way” (1988), „Dottie” (1990), „Paradise” (1994 - był za nią nominowany do nagrody Bookera), „Admiring Silence” (1996), „By the Sea” (2001) i „Desertion” (2005). W tej ostatniej dokonał zmiany „europejskiej” optyki – bohater „Dezercji” j bohater wciąż zmaga zmaga się z polityczno-społecznymi uwarunkowaniami, a jego wędrówka nigdy się nie kończy.