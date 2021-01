92 tysiące zaszczepionych Polaków. Szczepienia pierwszej grupy rozpoczną się 25 stycznia

- Do Polski dotarło 670 tysięcy dawek szczepionki, z tego 204 tysiące dawek zostało już rozdystrybuowanych do szpitali na terenie całego kraju, szpitali węzłowych. To 509 placówek, w których jest szczepiona grupa „zero”. 92 tysiące osób do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, do godziny 10:00 zostało zaszczepionych. Wczoraj to było 38 tysięcy pacjentów w ciągu jednego dnia. Każdego dnia te liczby będą wzrastać - mówił minister Dworczyk podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.

Dworczyk stwierdził, że miarodajne określenie średniej dziennej liczby szczepień będzie możliwe pod koniec obecnego tygodnia.

- Myślę, że uczciwie będziemy mogli ocenić jak to wygląda pod koniec przyszłego tygodnia. Od poniedziałku do piątku to będzie zwykły tydzień pracy po świętach, kiedy będziemy mogli zrobić sobie podsumowanie i wszystko rozliczyć. 92 tysiące osób zaszczepionych stawiają nas wśród państw, w których najszybciej te szczepienia postępują w Europie - oświadczył szef KPRM.