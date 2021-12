9.12.2021 UOKiK informuje. Co każdy z nas powinien wiedzieć przed zrobieniem dzisiaj zakupów?

9.12.2021 na profilu UOKiK pojawił się tweet: "Prezes UOKiK o praktykach spółki Telego: Zdobywanie nowych klientów poprzez podszywanie się pod dotychczasowego operatora, do którego klienci mają już zaufanie, jest nieetyczne. . ".

Prezes UOKiK o praktykach spółki Telego: Zdobywanie nowych klientów poprzez podszywanie się pod dotychczasowego operatora, do którego klienci mają już zaufanie, jest nieetyczne. https://t.co/amb44Ss6E4

Przedstawiciele Telego odwiedzając konsumentów w domach podawali się za dotychczasowego operatora. Wskazywali, że przedstawiane do podpisu dokumenty dotyczą zmiany warunków umowy, a nie podpisania nowej. Nie zostawiali także konsumentom dokumentów. https://t.co/VHAmJVsxLV

Operator telefoniczny TeleGo wprowadzał konsumentów w błąd. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na firmę kary o łącznej wartości prawie 8 mln złotych. Więcej informacji w komunikacie prasowym: https://t.co/nh3JXVDlAe https://t.co/39VcLO4i15

👉 https://t.co/nxHj5u4upt - na naszej stronie znajdziesz kalkulator, dzięki któremu wyliczysz orientacyjną wysokość rat kredytu hipotecznego. 🧐Sprawdź ➡️https://t.co/0SFgyiiemB

Podejrzewasz, że twoja firma bierze udział w zmowie cenowej lub przetargowej albo podzieliła rynek z konkurencją? Zawiadom #UOKiK. Możesz to zrobić anonimowo przez platformę dla sygnalistów. Na czas kampanii „Zmowa rynkowa? Daj sygnał!” uruchomiliśmy też infolinię 22 55 60 500 https://t.co/NE7jw8JACw

Zgodnie ze zobowiązaniem Benefit Systems dopuści przynajmniej jednego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych do niektórych dużych klubów fitness. Ponadto spółka będzie musiała równo traktować kluby ubiegających się o nawiązanie współpracy w ramach programu Multisport ⤵️⤵️⤵️ https://t.co/kYzsQFRMAm

President of UOKiK Tomasz Chróstny obliged Benefit Systems, the operator of Multisport cards, to introduce measures to increase the level of competition in the fitness industry. Read more➡️https://t.co/UZtB3wJpfK https://t.co/22btWdBthz

Prezes #UOKiK zobowiązał Benefit Systems do:

💪Podjęcia działań sprzyjających rozwojowi konkurencji na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych.

💪Równego traktowania klubów, które chcą oferować swoje usługi w programie Multisport. https://t.co/DMnfK8lbWt

Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał Benefit Systems, operatora kart Multisport, do wprowadzenia działań zwiększających poziom konkurencji w branży fitness💪Decyzja dotyczy jednego z wątków postępowania w sprawie zmów na rynku fitness. Szczegóły➡️https://t.co/6D2IgR1NXy https://t.co/7yxxvi122l

#UOKiK wspólnie z partnerami z Grecji i Włoch będzie wspierał Urząd ds. Konkurencji w Maroku. Celem projektu jest wzmocnienie systemu ochrony konkurencji oraz promowanie systemu prawnego UE ⤵️⤵️⤵️ https://t.co/G5hJ54zQ1R

Trwa #kampania „Zmowa rynkowa? Daj sygnał!”. Jeśli wiesz o naruszeniach prawa konkurencji w swojej byłej lub obecnej firmie, zawiadom #UOKiK

Dowiedz się więcej: https://t.co/soK0jT8fVs

Zobacz spot kampanii ⤵️ https://t.co/cUaPuxDK9R

The project includes 4 online workshops covering case law, enforcement, education and consumer information. The workshops will allow interactive and good communication between participants in studying the problem and finding solutions to combat pyramid promotional schemes.

The initiator and co-leader of this project within ICPEN is #UOKiK. The project's objectives include the identification of pyramid promotional schemes in various jurisdictions and the exchange of best practices in dealing with schemes.

The #ICPEN Digital Conference takes place on 6 and 7 December 2021, during ICPEN Portugal Presidency. The #UOKiK has prepared a session for the event on the #PyramidPromotionalSchemesProject with speakers from #UOKiK, Ireland and Dr Máire O’Sullivan - Munster Technological Univ

#UOKiK jest inicjatorem i współliderem projektu. Cel to identyfikacja projektów promocyjnych typu piramida w różnych państwach oraz wymiana doświadczeń. W ramach projektu odbędą się 4 warsztaty online.

Trwa konferencja #ICPEN podczas Prezydencji Portugalii w ICPEN. #UOKiK przygotował sesję o systemach promocyjnych typu piramida. Udział w niej wezmą przedstawiciele Irlandii #CCPC oraz dr Máire O’Sullivan z Uniwersytetu w Munster. #ICPEN #PyramidPromotionalSchemesProject

Prezes UOKiK o warunkowej zgodzie dla Carrefour Polska na zakup sklepu Tesco w Bielanach Wrocławskich: Zmniejszenie powierzchni jednego ze sklepów zniweluje negatywne skutki koncentracji. Na lokalnym rynku markety będą nadal ze sobą konkurować z korzyścią dla konsumentów ⤵️⤵️⤵️ https://t.co/pmOR5B3KmY

Decyzja Prezesa #UOKiK w sprawie przejęcia przez Carrefour Polska sklepu Tesco w Bielanach Wrocławskich. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem zmniejszenia powierzchni innego sklepu Carrefour - przy ul. Gen. Hallera 52 we Wrocławiu ⤵️⤵️⤵️ https://t.co/z8gpgt1jmt

Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny wydał warunkową zgodę na nabycie przez Carrefour Polska powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket Tesco w Bielanach Wrocławskich. Szczegóły ➡️https://t.co/k5FsJ5gyIB https://t.co/ZIy2damdXh

Dziś o 16:30 dyskusja "Cyfryzacja w administracji publicznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji" z udziałem Prezesa #UOKiK Tomasza Chróstnego. Spotkanie odbędzie się w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ @igf_2021 #IGF2021 https://t.co/mpbyvgKPxF

