82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości na Westerplatte [ZDJĘCIA] Mateusz Morawiecki: Dzisiaj myli się katów z ofiarami

82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Elżbieta Witek: Polski żołnierz nigdy nie splamił ani honoru, ani żołnierskiego munduru

- Spotykamy się dziś o świcie w miejscu symbolicznym. To tutaj 82 lata temu rozpoczęła się II wojna światowa. Garstka obrońców Westerplatte stanęła do nierównej walki z kilkutysięczną armią niemiecką. Atakowana z morza, z powietrza i z lądu stawiała zaciekły opór. Mieli się bronić tylko 12 godzin, bronili się 7 dni. Obrona Westerplatte stała się symbolem wielkiego męstwa, bohaterstwa, niezwykłego patriotyzmu i miłości do ojczyzny - mówiła na Westerplatte marszałek sejmu, Elżbieta Witek.