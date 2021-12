8.12.2021 UOKiK informuje. Co każdy z nas powinien wiedzieć przed zrobieniem dzisiaj zakupów?

8.12.2021 na profilu UOKiK pojawi艂 si臋 tweet: "Prezes #UOKiK zobowi膮za艂 Benefit Systems do:馃挭Podj臋cia dzia艂a艅 sprzyjaj膮cych rozwojowi konkurencji na rynku pakiet贸w sportowo-rekreacyjnych.馃挭R贸wnego traktowania klub贸w, kt贸re chc膮 oferowa膰 swoje us艂ugi w programie Multisport. . ".

UOKiK, czyli Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla ka偶dego z nas. Dotycz膮 one praw i obowi膮zk贸w obu stron transakcji, ostrze偶e艅 o produktach, kt贸re zosta艂y wycofane, bo mog膮 by膰 niebezpieczne. Pojawiaj膮 si臋 tu r贸wnie偶 informacje o aktualnych konkursach. 艢led藕 z nami profil i b膮d藕 zawsze na bie偶膮co. Najnowsze wiadomo艣ci UOKiK - 8.12.2021

Prezes #UOKiK zobowi膮za艂 Benefit Systems do:

馃挭Podj臋cia dzia艂a艅 sprzyjaj膮cych rozwojowi konkurencji na rynku pakiet贸w sportowo-rekreacyjnych.

馃挭R贸wnego traktowania klub贸w, kt贸re chc膮 oferowa膰 swoje us艂ugi w programie Multisport. https://t.co/DMnfK8lbWt

Prezes #UOKiK Tomasz Chr贸stny zobowi膮za艂 Benefit Systems, operatora kart Multisport, do wprowadzenia dzia艂a艅 zwi臋kszaj膮cych poziom konkurencji w bran偶y fitness馃挭Decyzja dotyczy jednego z w膮tk贸w post臋powania w sprawie zm贸w na rynku fitness. Szczeg贸艂y鉃★笍https://t.co/6D2IgR1NXy https://t.co/7yxxvi122l

#UOKiK wsp贸lnie z partnerami z Grecji i W艂och b臋dzie wspiera艂 Urz膮d ds. Konkurencji w Maroku. Celem projektu jest wzmocnienie systemu ochrony konkurencji oraz promowanie systemu prawnego UE 猡碉笍猡碉笍猡碉笍 https://t.co/G5hJ54zQ1R

Trwa #kampania 鈥瀂mowa rynkowa? Daj sygna艂!鈥. Je艣li wiesz o naruszeniach prawa konkurencji w swojej by艂ej lub obecnej firmie, zawiadom #UOKiK

Dowiedz si臋 wi臋cej: https://t.co/soK0jT8fVs

Zobacz spot kampanii 猡碉笍 https://t.co/cUaPuxDK9R

The project includes 4 online workshops covering case law, enforcement, education and consumer information. The workshops will allow interactive and good communication between participants in studying the problem and finding solutions to combat pyramid promotional schemes.

The initiator and co-leader of this project within ICPEN is #UOKiK. The project's objectives include the identification of pyramid promotional schemes in various jurisdictions and the exchange of best practices in dealing with schemes.

The #ICPEN Digital Conference takes place on 6 and 7 December 2021, during ICPEN Portugal Presidency. The #UOKiK has prepared a session for the event on the #PyramidPromotionalSchemesProject with speakers from #UOKiK, Ireland and Dr M谩ire O鈥橲ullivan - Munster Technological Univ

#UOKiK jest inicjatorem i wsp贸艂liderem projektu. Cel to identyfikacja projekt贸w promocyjnych typu piramida w r贸偶nych pa艅stwach oraz wymiana do艣wiadcze艅. W ramach projektu odb臋d膮 si臋 4 warsztaty online.

Trwa konferencja #ICPEN podczas Prezydencji Portugalii w ICPEN. #UOKiK przygotowa艂 sesj臋 o systemach promocyjnych typu piramida. Udzia艂 w niej wezm膮 przedstawiciele Irlandii #CCPC oraz dr M谩ire O鈥橲ullivan z Uniwersytetu w Munster. #ICPEN #PyramidPromotionalSchemesProject

Prezes UOKiK o warunkowej zgodzie dla Carrefour Polska na zakup sklepu Tesco w Bielanach Wroc艂awskich: Zmniejszenie powierzchni jednego ze sklep贸w zniweluje negatywne skutki koncentracji. Na lokalnym rynku markety b臋d膮 nadal ze sob膮 konkurowa膰 z korzy艣ci膮 dla konsument贸w 猡碉笍猡碉笍猡碉笍 https://t.co/pmOR5B3KmY

Decyzja Prezesa #UOKiK w sprawie przej臋cia przez Carrefour Polska sklepu Tesco w Bielanach Wroc艂awskich. Transakcja mo偶e doj艣膰 do skutku pod warunkiem zmniejszenia powierzchni innego sklepu Carrefour - przy ul. Gen. Hallera 52 we Wroc艂awiu 猡碉笍猡碉笍猡碉笍 https://t.co/z8gpgt1jmt

Prezes #UOKiK Tomasz Chr贸stny wyda艂 warunkow膮 zgod臋 na nabycie przez Carrefour Polska powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket Tesco w Bielanach Wroc艂awskich. Szczeg贸艂y 鉃★笍https://t.co/k5FsJ5gyIB https://t.co/ZIy2damdXh

Dzi艣 o 16:30 dyskusja "Cyfryzacja w administracji publicznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji" z udzia艂em Prezesa #UOKiK Tomasza Chr贸stnego. Spotkanie odb臋dzie si臋 w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ @igf_2021 #IGF2021 https://t.co/mpbyvgKPxF

Dzi艣 rusza Szczyt Cyfrowy ONZ @igf_2021. #UOKiK jest organizatorem trzech paneli. Zobacz szczeg贸艂y dotycz膮ce organizowanych przez nas wydarze艅鉃★笍https://t.co/clPLCRSNA4 #IGF2021 https://t.co/7xVQlbPHHI

W sprawach ewentualnych narusze艅 prawa konkurencji z #UOKiK mo偶na si臋 skontaktowa膰 na kilka sposob贸w. Dodatkowo na czas trwania kampanii 鈥瀂mowa rynkowa? Daj sygna艂!鈥, uruchomili艣my specjaln膮 infolini臋 馃摓 22 55 60 500 https://t.co/HL1Pe4T1oC

Na czym polegaj膮 nielegalne porozumienia?

#UOKiK #Sygnalista https://t.co/fsvZElZXDj

Podejrzewasz, 偶e twoja firma nielegalnie ustala ceny, ustawia przetargi, podzieli艂a rynek z konkurencj膮 albo nadu偶ywa pozycji dominuj膮cej? Zawiadom #UOKiK https://t.co/BxQJXYdb5y

Prezes #UOKiK Tomasz Chr贸stny o programie Sygnalista: - Za ka偶dy sygna艂 bardzo dzi臋kujemy. Wszystkie starannie sprawdzamy, a je艣li stosowanie antykonkurencyjnych praktyk przez przedsi臋biorc臋 si臋 potwierdza, podejmujemy dzia艂ania w ramach naszych kompetencji https://t.co/PFjpIz00wy

#UOKiK prowadzi program pozyskiwania informacji na temat narusze艅 prawa konkurencji od anonimowych sygnalist贸w. Wejd藕 na platform臋 https://t.co/Y6EvIJxuLA i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje ca艂kowit膮 anonimowo艣膰 https://t.co/tY1NusLAE7

Kampania 鈥瀂mowa rynkowa? Daj sygna艂!鈥 potrwa od 6 do 20 grudnia. Ma zwi臋kszy膰 艣wiadomo艣膰 na temat narusze艅 prawa konkurencji i zach臋ci膰 do informowania o nich. Materia艂y o tym, jak zawiadomi膰 UOKiK o zmowie rynkowej pojawi膮 si臋 na portalach bran偶owych, Facebooku i YouTubie https://t.co/0DxABHENaK

