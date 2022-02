80. rocznica powstania Armii Krajowej. Uroczystości na placu Piłsudskiego. "AK była siłą zbudowaną na woli walki o wolną Polskę"

„Czy przetrwa Polska jako niepodległy byt?”

Mówiąc wiele o swoim pokoleniu zwracał on też uwagę na czasy współczesne, które określił jako „niespokojne”.

– Pandemia zabrała wielu drogich nam ludzi. Nad wschodnią granicą zbierają się ciemne chmury i kwestionowane jest prawo narodów europejskich do suwerenności – zauważył przewodniczący Rady i dodał: „Z niepokojem pytamy, czy przetrwa Polska jako niepodległy byt? Czy uda się zapewnić trwałe bezpieczeństwo naszym obywatelom i ustrzec granice przed zewnętrznym zagrożeniem?”. Zwracając się do młodych, podkreślił, że to oni udzielą odpowiedzi na te pytania. – Wszystko zależy od was - od waszej determinacji i przekonania, że warto podjąć trud w służbie dla ojczyzny. Prosimy was o to, byście jej dobrze służyli, byśmy mogli odejść z poczuciem, że pozostawiamy kraj w dobrych rękach – powiedział Bogusław Nizieński.