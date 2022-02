80. rocznica powstania Armii Krajowej. Prezydent: Wierzymy, że nigdy nie będziemy musieli tworzyć państwa podziemnego

Podczas poniedziałkowych uroczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach prezydent Andrzej Duda oddał hołd żołnierzom AK.

– W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej składamy hołd jej dowódcom, także wszystkim tym, którzy AK tworzyli, wszystkim naszym bohaterskim żołnierzom, którzy w strasznych latach II wojny światowej nie wahali się, nie bali się, stanęli do walki z wrogiem chociaż Polaka była okupowana, chociaż po raz kolejny zniknęła z mapy – mówił Andrzej Duda.

– To wielki rozdział naszej historii, wielki, bohaterski, wspaniały rozdział, z którego jesteśmy ogromnie dumni – podkreślał Prezydent.

– Skłaniamy się z głęboką wiarą, że nigdy więcej Polacy nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego, że nigdy więcej nie będą musieli walczyć o odzyskanie swojej Ojczyzny, że to jest coś, co stało się naszą historią, ale co w naszej historii tej przyszłej nie będzie miało miejsca – akcentował.