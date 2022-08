80 cudzoziemców otrzyma pomoc w znalezieniu pracy

Projekt, który realizuje rzeszowski WUP nosi nazwę "Razem możemy więcej – program aktywizacyjny województwa podkarpackiego dla cudzoziemców"; jego realizacja kosztować będzie blisko 850 tys. zł, pieniądze pochodzić będą z rezerwy Funduszu Pracy.

Jak informuje Czop, umowa na realizację projektu została podpisana z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach konkursu ogłoszonego przez ten resort dotyczącego aktywizacji cudzoziemców.

- Złożona przez nas oferta spotkała się z zainteresowaniem i została rekomendowana do dofinansowania. Projekt jest adresowany do cudzoziemców legalnie przebywających na terenie Podkarpacia. Co najmniej połowę uczestników projektu będą stanowili obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z wojną na terenie tego kraju i są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej" – dodał.