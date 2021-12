8 tysięcy lat zakazu opuszczania Izraela. To kara za niepłacenie alimentów

O historii Noama Hupperta informuje w poniedziałek „Jerusalem Post”. Zakaz opuszczenia Izraela został nałożony na 44-letniego obywatela Australii w 2013 roku. Zostanie on zniesiony dopiero, kiedy mężczyzna zapłaci 3,34 mln dolarów alimentów.

Nałożony na Australijczyka zakaz wyjazdu z tego kraju obowiązuje do 9999 roku. Dlaczego taka data? Jak czytamy, była to prawdopodobnie najpóźniejsza data, jaką można było wpisać w polu określającym datę, do której określona osoba nie może opuszczać Izraela.

– Od 2013 roku jestem zamknięty w Izraelu – powiedział izraelskiej gazecie Huppert, dodając, że jest on jednym z wielu obywateli Australii, którzy są „prześladowani przez izraelski wymiar sprawiedliwości tylko dlatego, że poślubili izraelskie kobiety”.

„Jerusalem Post” zwraca uwagę, że izraelskie przepisy dotyczące kwestii rozwodów i alimentów są krytykowane jako „niejasne” i „niesprawiedliwe”. Gazeta przywołuje tu opinię reżysera, pracującego nad filmem o izraelskim prawie rozwodowym „No Exit Order”. Sorin Luca podkreśla, że kobieta z łatwością może nałożyć na ojca zakaz podróżowania żądając alimentów na dziecko, które można rozciągnąć na cały okres trwania dzieciństwa.

