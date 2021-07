77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Juliusz Kulesza, powstaniec warszawski: Jest coś ważniejszego od życia

Co Pan czuje, kiedy nadchodzi 1 sierpnia, godzina 17?

Za każdym razem jest to dla mnie wyjątkowa pora. Dlatego, że przypomina najważniejsze chwile w życiu. Niewątpliwie, najważniejszym okresem było dla mnie Powstanie Warszawskie i to z różnych powodów. Nałożyły się na to dwie sprawy. Sprawa pierwsza to dramaturgia osobistych przeżyć. W tak zwanych normalnych czasach na ogół nie zdarza się, żeby ktoś chciał nas zabić. A tu chciano zabić i dokładano wszelkich starań, żeby zrobić to skutecznie. Zatem raz, to zagrożenie własnego życia i związane z tym wszelkie okoliczności. Ale to jeszcze nie byłoby powodem decydującym.

Co nim było?

Świadomość uczestniczenia w bardzo ważnym wydarzeniu historycznym. Stworzona nam została szansa uczestniczenia w największej bitwie, bitwie ulicznej II wojny światowej, to nie ulega kwestii. A to powoduje, że pamięć o tych zdarzeniach do końca życia będzie numerem jeden, jeśli chodzi o przeżycia osobiste.

Oto Dawid staje przed Goliatem – powstańcy mieli wówczas tego świadomość?

Wie pani… Sprawa jest skomplikowana. Dziś jesteśmy mądrzy o wiedzę o tym wszystkim, co się wydarzyło później. Wtedy byliśmy przekonani, że sytuacja jest inna, niż była w rzeczywistości. Przede wszystkim liczyliśmy na naszych sojuszników.