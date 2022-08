75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim [PROGRAM OBCHODÓW]

W czwartek na ulicach Warszawy rozdawane są naklejki - papierowe żonkile - symbol pamięci o powstaniu.

Zbrojne wystąpienie żydowskich formacji przeciwko Niemcom trwało do 16 maja 1943 roku. W swoim raporcie Jürgen Stroop napisał, że w czasie operacji zginęło prawie 14 tys. Żydów. Ponadto ok. 50 tys. zostało wywiezionych do Treblinki. Po stronie nazistów według różnych szacunków - od kilkudziesięciu do kilkuset.

6. edycja akcji "Żonkile" upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. "Wielka lekcja dla młodych ludzi"