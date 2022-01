71 lat temu komuniści aresztowali biskupa Kaczmarka

Nadal za mało mówi się o biskupie Kaczmarku, aresztowanym 20 stycznia 1951 roku pod sfabrykowanym zarzutem szpiegostwa na rzecz USA i Stolicy Apostolskiej (?!), nielegalnego handlu walutami (!), kolaboracji z Niemcami (!) i faszyzacji życia społecznego(!!) Ten ostatni zarzut stawiała władza reprezentująca czerwony faszyzm, kuriozalne prawda? Powyższe zarzuty nie miały oczywiście żadnych podstaw, a prawdziwym powodem aresztowania była sprawa „pogromu” kieleckiego, gdyż biskup Kaczmarek powołał komisję do zbadania okoliczności tej zbrodni.

Obok biskupa aresztowano kilkunastu księży, ale i też Jana Danilewicza, który sporządził raport wskazujący na rolę NKWD w tym pogromie. Raport przekazano do ambasady amerykańskiej już 1.IX.1946. Zemsta za to nadeszła po pięciu latach, gdy umocnił się PRL. Trzeba wiedzieć, że do Żydów w Kielcach strzelały służby specjalne i wojsko, a nie polscy cywile. Biskup i jego komisja wiedzieli stanowczo za dużo, czego nie darował reżim PRL-u, utrwalany żmudnie i krwawo po sfałszowanych wyborach w r.1947. A pogrom kielecki był przecież manipulacją obliczoną na zdyskredytowanie Polaków w opinii światowej, aby przypadkiem nie ujęto się za nami, kiedy Stalin i jego oprycznina cementowali władzę w Polsce łamiąc obietnice jałtańskie dane zachodnim sojusznikom. Zamiast przestrzegania demokracji polscy komuniści oraz importowani z ZSRR agenci stosowali gwałt, terror i masowe morderstwa, aby tylko zdobyć władzę dla sowieckich „mocodawców”. Wysługiwali się agenturze z Kremla, która wjechała na czołgach wraz z Armią Czerwoną.