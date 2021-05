700 rakiet uderzyło w Izrael. Na celowniku Hamasu Tel Awiw. Zginęło 5 Izraelczyków, nie widać końca konfliktu

Jak informuje dowództwo sił Izraela w jednym z ataków zabito dwóch wysokich rangą przywódców Hamasu, którzy byli kluczowymi agentami wywiadu wojskowego tej organizacji. To Hassan Kaugi, uważany z jednego z szefów wywiadu wojskowe-go Hamasu oraz dowódca jednego ze skrzydeł Hamasu. Obaj przebywali w czasie nalotu w 10-piętrowym budynku. Hamas ostrzegł, że jeśli Izrael zaatakuje wieżowce w Strefie Gazy, wówczas ostrzela Tel Awiw. Według palestyńskiej agencji informacyjnej Wafa mieszkańcy budynku zostali ostrzeżeni przez izraelskie wojsko, aby ewakuowali się, zanim nadleciały samoloty.

Wśród ofiar po izraelskiej stronie był 52-letni Khalil Awad i jego córka 16-letnia córka Nadin. Boje zginęli ( niedaleko miasta Lod po tym, jak rakieta przebiła się przez system obronny Izraela trafiła w ich samochód. We wtorek po południu w Aszkelonie zginęły dwie kobiety, a wieczorem inna kobieta zmarła po ataku w Rison Lezion. W Bareket dwóch mężczyzn w średnim wieku zostało lekko rannych odłamkami szkła po uderzeniu w ich dom rakiety.

W czasie wcześniejszego ataku siły izraelskie zabiły trzech innych wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu, Bas-sama Issę, dowódcę Brygady Gazy, Rafę Salamę, dowódcę Bry-gady Khan Younis i Mohammeda Yazouri, szefa wywiadu Hama-su. Izraelskie wojsko zniszczyło również domy trzech wyż-szych rangą przywódców Hamasu, Bassema Issy, szefa dystryktu Gaza, Rafa’a Salameha, szefa dystryktu Khan Younis, i Mohammada Yazouriego, szefa wywiadu Hamasu.

Izraelskie wojsko nadal atakuje cele Hamasu, w tym pod-ziemną infrastrukturę wojskową należącą do grupy terrory-stycznej. Od rozpoczęcia operacji Guardians of the Wall w Strefie Gazy zaatakowano ponad pół tysiąca celów, mówią izraelscy wojskowi, dodając, że dziesiątki bojowników Ha-masu zostało zabitych.

Według Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy zginęło już 35 osób, w tym 12 dzieci i trzy kobiety. Kolejne 233 osoby zostało ranne, w tym wielu poważnie. Siły izraelskie rozpoczęły również falę aresztowań członków Hamasu na Zachod-nim Brzegu.