600 tys. szczepionek trafi do Polski w ciągu trzech tygodni. Kto najpierw się zaszczepi?

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował na antenie TVN 24, że do Polski na przełomie grudnia i stycznia trafi 300 tys. szczepionek na koronawirusa. Drugie tyle ma przyjechać od nas tydzień później.

Najpierw 10 tys. dawek dla 73 placówek

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień potwierdził, że pierwsza partia szczepionek będzie w Polsce już 26 grudnia.

Wówczas ok. 10 tys. dawek trafi do 70 placówek służby zdrowia (z opublikowanej przez resort zdrowia listy wynika, że będą to 73 placówki - red.), które 27 grudnia rozpoczną szczepienia personelu medycznego. - Jest 509 szpitali węzłowych gotowych do szczepień, ale w związku z tym, że przyjeżdża tak niewielka partia szczepionek, uznaliśmy, że tego pierwszego dnia będzie to siedemdziesiąt kilka placówek. Można by to szczepienie przeprowadzić w kilkunastu placówkach, natomiast chcieliśmy, żeby jak najwięcej szpitali przetrenowało tę procedurę szczepienia. Bo to jest cała procedura – mówił Dworczyk.