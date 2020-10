5300 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, to kolejny fatalny rekord. Zmarły 53 osoby [10.10.2020]

Czy szkoły czekają na nowy lockdown? W sobotę poznamy decyzję rządu

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, w sobotę ma zostać ogłoszona decyzja w sprawie funkcjonowania szkół w kolejnych tygodniach. Koronawirus nie zwalnia, trwają więc spekulacje, czy przed uczniami jest drugi lockdown i powrót do zdalnego nauczania. Z resortu edukacji nie płyną takie sygnały. A czy właśnie tego chciałyby szkoły i na to czekają nauczyciele? Czy to byłoby dobre rozwiązanie?