500 plus wyłącznie dla pracujących? Ekspert nie ma wątpliwości. 500 plus nie powinno być przyznawane rodzinom dysfunkcyjnym i patologicznym OPRAC.: Tomasz Kazanecki

500 plus tylko dla pracujących? Ekspert tłumaczy, dlaczego takie rozwiązanie warto rozważyć Liderina/GettyImages

500 plus to świadczenie, które w Polsce zostało wprowadzone w kwietniu 2016 roku. Wraz z upływem lat świadczenie przeszło kilka istotnych zmian. M.in. to, że zniesiono kryterium dochodowe, a 500 plus przysługuje na każde dziecko. Pomysłodawca świadczenia, prof. Julian Auleytner na łamach "WP" przyznał, że 500 plus powinno trafiać wyłącznie do osób pracujących. Przeczytaj, jak uargumentował swoje stanowisko.