50 tys. zakażeń w przyszłym tygodniu?. Prof. Gut: Tak licząc, możemy dojść do pół miliona dziennie Małgorzata Puzyr

Koronawirus w Polsce, zdjęcie ilustracyjne Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał podczas konferencji prasowej, że jeśli utrzyma się taka dynamika wzrostu liczby zakażeń, to w przyszłym tygodniu możemy się ich spodziewać nawet ponad 50 tys. dziennie. - Jeżeli będziemy tak liczyli, to możemy dojść do pół miliona dziennie, ale nie przesadzajmy - mówi w rozmowie z portalem polskatimes.pl prof. Włodzimierz Gut.