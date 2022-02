50 mln dla agenta Haalanda? Guardiola chce zobaczyć Norwega w City

Manchester City jest w dobrej pozycji, by podpisać tego lata kontrakt z Erlingiem Haalandem tego lata - informuje Football Insider. Liderzy Premier League szukają napastnika, który wypełniłby lukę po odejściu Sergio Aguero, a snajper Borussii Dortmund jest ich celem numer jeden.

Źródło z bliskie klubowi powiedziało Football Insider, że menedżer Pep Guardiola jest wielkim fanem 21-latka i zrobi wszystko by ściągnąć go latem. Co więcej, ojciec napastnika Alf Inge Haaland ma namawiać swojego syna, by dołączył do City zanim ktoś go uprzedzi. 49-latek spędził trzy lata w City na przełomie wieków.

Haaland będzie dostępny latem za 68 milionów funtów, bo tyle wynosi jego klauzula transferowa. Nie jest to wygórowana kwota za jednego z najbardziej pożądanych zawodników na świecie i jest o ponad 30 milionów funtów niższa niż rekordowa kwota, jaką City zapłaciła za Jacka Grealisha zeszłego lata.

Konkurencja o usługi Haalanda jest jednak tak duża, że będzie on w stanie zażądać ogromnej pensji, która najprawdopodobniej uczyniłaby go najlepiej zarabiającym zawodnikiem Premier League. W tym sezonie ma na koncie 23 gole i sześć asyst w zaledwie 20 meczach.