5 trendów bankowości mobilnej, czyli dokąd zmierza e-banking?

Fokus na konsumentów mobilnych

Aż połowa użytkowników aplikacji bankowych to osoby w wieku od 18 do 24 lat. Dwa określenia, którymi można opisać tę generację użytkowników to digital-only i mobile-only. Ale z nowych technologicznych rozwiązań chętnie korzystają także ci starsi, a nawet dużo starsi klienci. Wygodne rozwiązania, które pozwalają im zaoszczędzić czas to doskonała alternatywa dla kolejek i formalności, których trzeba dopełnić podczas wizyty w banku Ważnym trendem, który możemy obserwować, jest dążenie banków do utrzymania zaangażowania użytkowników, a dążenie to wyraża się chociażby poprzez rozwój bankowych aplikacji.

Aplikacje bankowe coraz bardziej wszechstronne

Nieustannie rozwija się funkcjonalność aplikacji, które nie służą już wyłącznie do obsługi finansów. Tworząc nowe rozwiązania banki często sięgają po pomoc zewnętrznych firm, takich jak Dateio, który umożliwia konsumentom dostęp do najciekawszych ofert zakupowych z poziomu aplikacji bankowej. Informacje o najciekawszych propozycjach są na bieżąco aktualizowane w aplikacji.

– Nasze narzędzie integruje się z aplikacją bankowości mobilnej klientów i pozwala im oszczędzać na codziennych zakupach. Klienci otrzymują dostęp do ofert dostosowanych do ich potrzeb, banki zyskują zaangażowanie klientów, a także więcej możliwości sprzedaży krzyżowej – Ondrej Knot z Dateio Ondrej Knot, ekspert Dateio.