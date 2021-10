5 najpiękniejszych tras kolejowych Europy. Zapierają dech w piersi!

1. Sztokholm - NarwikPodróż ze stolicy Szwecji do norweskiego Narwiku trwa ok. 19 godzin. Większa część trasy przebiega przez wschodnią Szwecję, dalej pociąg przejeżdża przez Laponię, a na końcowym odcinku przekracza granicę Norwegii i dojeżdża do Narwiku - jednej z najdalej wysuniętych na północ stacji kolejowych na świecie. W tę trasę najlepiej wybrać się latem, kiedy w północnej Norwegii trwa dzień polarny. Dzięki temu można przez całą podróż podziwiać krajobrazy niezwykle krajobrazy Skandynawii.Cena biletu wynosi 76 euro (ok. 350 zł).

46173/pixabay.com