4394 nowych zakażeń koronawirusem. Na świecie na Covid-19 zmarło już ponad milion ludzi. W Polsce zgonów także coraz więcej [12.10.2020]

Powróciły obostrzenia z powodu COVID-19! W żółtej strefie znajduje się cała Polska. Jakie zasady obowiązują?

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem rząd zadecydował, że od soboty 10 października cała Polska objęta jest obostrzeniami dotyczącymi strefy żółtej. Oznacza to m.in. obowiązek noszenia maseczki we wszystkich przestrzeniach publicznych, zmniejszenie limitu osób w środkach transportu i punktach usługowych, a także ograniczenie liczebności zgromadzeń. Sprawdź, co dokładnie się zmieniło.