40. rocznica stanu wojennego. Prezydent Duda: Jaruzelski był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski

- To były czarne lata 80, które zakończyły i zdławiły karnawał solidarności, zakończyły i zdławiły marzenia na długie 8 lat, a nie jeden powie, że na dużo dłużej, bo do dzisiaj zmagamy się z różnego rodzaju komunistycznymi wpływami i do dzisiaj jak doskonale wiemy z ostatnich lat, różne dokumenty wypadają z rodzinnej szafy po śmierci generała - podkreślał w swoim wystąpieniu Andrzej Duda.

"Jaruzelski po prostu był zwykłym tchórzem i zdrajcą Polski"

– Mówiliśmy o tym jak bardzo relatywizowana jest w ostatnich trzech dziesięcioleciach ta dramatyczna prawda o stanie wojennym. Jak tym właśnie najmłodszym pokoleniom, które nie pamiętają tamtego czasu, jest on prezentowany z rozwadnianiem rzeczywistości. Często pokazywaniem go jako komedią, że w gruncie rzeczy było wesoło, że to było takie nic, a generał Jaruzelski to może w gruncie rzeczy był bohaterem, który uratował Polskę i naród - mówił prezydent.